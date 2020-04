Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Standard & Poor's (S&P) sieht das Hauptrisiko für die Wirtschaft des Euroraums in einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus'. "Wir schätzen, dass eine Schließung von vier Monaten das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Euroraums in diesem Jahr um 10 Prozent mindern würde", sagte Analyst Paul Watters in einer Telefonkonferenz. Aktuell erwartet S&P für 2020 einen BIP-Rückgang von 2 Prozent, gefolgt von einem Anstieg von 3 Prozent im Jahr 2021. Pro Schließungsmonat veranschlagt die Ratingagentur eine BIP-Minderung von 2,5 Prozent.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/rio

(END) Dow Jones Newswires

April 03, 2020 09:29 ET (13:29 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.