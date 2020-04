Boeing muss sparen. Die Pandemie hat zu einer massiven Streichung von Flügen weltweit geführt - was die gesamte Luftfahrtindustrie in eine schwere Krise stürzte. Folgerichtig muss Boeing CEO David Calhoun handeln und plant umfassende Stellenkürzungen. Der US-Flugzeugbauer will mit einem Abfindungprogramm seine Mitarbeiter ermutigen freiwillig zu gehen.Insgesamt beschäftigt Boeing 160.000 Mitarbeitern und zählt zu den größten Arbeitgebern des Landes. Bisher ist nicht bekannt, wie viele Arbeitsplätze ...

