Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In kürzester Zeit hat sich die Welt dramatisch verändert, so die Analysten der Helaba.Die globale Wirtschaft falle durch die Pandemie in eine Rezession. Bei Wachstums,- Inflations- und Marktprognosen hätten z.T. erhebliche Veränderungen vorgenommen werden müssen.Die Notenbanken würden sich gegen die massiven ökonomischen Folgen der Corona-Krise stemmen. Die EZB habe kurzfristige Refinanzierungsgeschäfte, günstigere Konditionen für langfristige Refinanzierungsgeschäfte sowie eine Ausweitung des Kaufprogramms auf über eine Billion Euro beschlossen. Auch die Fiskalpolitik gehe in die Vollen. Beiderseits des Atlantiks würden Billionen an Hilfsprogrammen die Staatsverschuldung spürbar anheben. Dies treibe tendenziell die Renditen nach oben. Der Anstieg werde jedoch begrenzt durch die massiven Kaufprogramme der Notenbanken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...