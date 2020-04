Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag ist ein neuer Exchange Traded Fund von INVESCO über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem INVESCO US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg - Acc (ISIN IE00BLCH1X54/ WKN A2P1FV) könnten Anleger an der Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen des US-Finanzministeriums partizipieren. Das Investitionsuniversum umfasse Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Monat und maximal zwölf Monaten. Anleger seien gegenüber Währungsschwankungen abgesichert und die Erträge würden reinvestiert. ...

