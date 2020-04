Bonn (ots) - Die Corona-Pandemie fordert von jedem Einzelnen Opfer. Die aktuellen Einschränkungen greifen längst schon in alle Lebensbereiche ein. Viele Beobachter prognostizieren für unsere Gesellschaft nachhaltige Veränderungen. Welche Risiken birgt die Pandemie über die eigentliche Krankheit hinaus? Wie gehen Entscheidungsträger und Bevölkerung mit der Situation um? Welches Verhältnis zwischen dem Wir und dem Ich offenbart uns das Virus? Was gibt Hoffnung, wo suchen die Menschen Halt? Über diese und weitere Fragen diskutiert Michaela Kolster mit ihren Gästen.Die Gäste sind:Bischof Prof. Heinrich Bedford-Strohm, Vorsitzender Rat der Evangelischen Kirche in DeutschlandProf. Paul Nolte, Historiker Freie Universität BerlinPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4564208