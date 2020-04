BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD-Bundestagsfraktion plant trotz der Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie am nächsten Dienstag eine Sondersitzung im Reichstagsgebäude. Um den empfohlenen Sicherheitsabstand einhalten zu können, wollen sich die Abgeordneten nach Angaben von Fraktionssprecher Christian Lüth in zwei Räumen versammeln - dem AfD-Fraktionssaal und einem weiteren Saal. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag erfuhr, steht auf der Tagesordnung des Treffens ein Konzept zur Bewältigung der Folgen der Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19, über das die Fraktion beschließen will. Die nächste Sitzungswoche des Bundestages beginnt erst am 20. April./abc/DP/fba