WASHINGTON (Dow Jones)--Das Wachstum in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im März verlangsamt. Angesichts der tiefen Einbrüche in weiten Teilen der US-Wirtschaft im Zuge der Pandemie zeigte sich der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex allerdings erstaunlich robust. Der Index fiel auf 52,5 (Vormonat: 57,3). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen viel stärkeren Rückgang auf 45,0 und damit einen Fall unter die Wachstumsschwelle prognostiziert.

Werte über 50 Punkte deuten auf ein Wachstum, Werte darunter auf ein Schrumpfen. Unter den stark beachteten Unterindizes fiel der für Neuaufträge auf 52,9 (Vormonat: 63,1), jener für die Beschäftigung ging zurück auf 47,0 (Vormonat: 55,6). Der Index für die Produktion gab nach auf 48,0 (Vormonat: 57,8), während der Subindex der Preise einen Rückgang auf 50,0 (Vormonat: 50,8) aufwies.

Kurz zuvor hatte der vom IHS-Markit-Institut erhobene Einkaufsmanagerindex ein anderes Bild gezeichnet. Der von diesem Institut ermittelte Index fiel auf 39,8 von 49,4 Punkten. Das war der stärkste Rückgang seit Beginn der Erhebung vor zehneinhalb Jahren.

