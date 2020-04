Von Dave Sebastian

DETROIT (Dow Jones)--Der US-Autobauer General Motors Co. und seine Joint Venture haben in China im ersten Quartal mehr als 461.700 Fahrzeuge ausgeliefert. Davon waren 26.800 Cadillac. Das Cadillac-Modell CT4 soll im April in China auf den Markt kommen, wie General Motors mitteilte. Vorjahreszahlen nannte der US-Autokonzern allerdings nicht. Zudem wurden fast 129.600 Buick und 50.900 Chevrolet an Kunden übergeben, während von den chinesischen Marken Baojun fast 82.200 Fahrzeuge und von Wuling mehr als 172.200 Stück verkauft wurden, sagte General Motors.

Der Konzern sieht sich auf einem guten Weg, das Ziel, zwischen 2016 und 2020 zehn mit erneuerbaren Energien betriebene Fahrzeuge in China auf den Markt zu bringen, zu übertreffen.

