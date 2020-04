MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Deutsche Pfandbriefbank (PBB) zieht wie andere Banken ihren Dividendenvorschlag zurück. Das im MDax notierte Institut folgt damit nach eigenen Angaben den Empfehlungen der Europäischen Zentralbank (EZB) wegen der angespannten Lage in der Coronavirus-Krise, wie es am Freitag in München mitteilte. Angepeilt hatte die PBB eine Ausschüttung von 0,90 Euro je Aktie.



Die Bank will die Situation an den Märkten nach dem 1. Oktober dieses Jahres neu bewerten und behält sich vor, dann einen neuen Vorschlag für eine Dividende zu machen. Auch die Commerzbank und deren Direktbank-Tochter Comdirect hatten ihre Dividenden bereits gestrichen. Beim größten deutschen Geldhaus, der Deutschen Bank , war für 2019 und 2020 wegen des teuren Umbaus ohnehin keine Dividendenzahlung vorgesehen. Der Immobilienfinnazierer Aareal Bank will die Entscheidung den Aktionären überlassen./men/he

