Boulder, Colorado (ots/PRNewswire) - Aufruf an Investoren, Innovatoren und Entwickler aus der ganzen Welt, gemeinsam Probleme durch den Virus anzugehen; erste Veranstaltungsreihe ihrer Art findet in mehr als 60 Ländern stattTechstars, die globale Plattform für Investments und Innovationen, hat heute das Global Online Startup Weekend unter dem Motto "Unite to Fight COVID-19" (Gemeinsam gegen COVID-19) bekannt gegeben, die erste Veranstaltung ihrer Art. Das Unternehmen ruft alle zur Teilnahme auf, die eine Idee haben oder helfen möchten. Die Teilnehmer werden von zuhause aus mit anderen Teilnehmern ihres Landes zusammenarbeiten und ihr Wochenende damit verbringen, den Herausforderungen der Pandemie zu begegnen.Führungspersonen der Öffentlichkeit aus mehr als 60 Ländern haben ihre Zeit darauf verwendet, an der Organisation dieser Veranstaltung mitzuwirken, die sich darauf konzentrieren wird, länderspezifische Lösungen bezüglich COVID-19 zu erarbeiten. Jedes Online Startup Weekend findet auf Landesebene mit Unterstützung durch die Mitarbeiter von Techstars und Freiwillige statt. Im Rahmen der Live-Online-Veranstaltung kommen Innovatoren, Entwickler, Erfinder und andere zusammen, um Prototypen zu entwickeln, welche zur Lösung einiger der größten Probleme im Rahmen der Pandemie beitragen könnten."Das Startup Weekend bot Unternehmern und Start-ups stets eine fantastische Gelegenheit, an ihren Ideen zu arbeiten und sich bei Kooperationspartnern, Investoren und Sponsoren vorzustellen. Es war für uns unmittelbar einleuchtend, dass wir dieses Modell auch anwenden können, um den vielen Problemen zu begegnen, denen wir alle uns im Rahmen der COVID-19-Pandemie gegenübersehen", sagte David Brown, einer der Gründer und CEO von Techstars. "Wir haben unseren Ansatz bei den Programmen des Startup Weekend so verändert, dass hunderte und hoffentlich tausende Menschen zusammenkommen können, um Lösungen für Probleme dieser Krise zu finden. Wir erhalten bereits unglaubliche Unterstützung und hoffen, dass Freiwillige sehen, was wir tun, und sich registrieren, um mitzuwirken."20 Teams aus der ganzen Welt werden zur Teilnahme an einem Techstars Innovation Bootcamp ausgesucht.Wer sich dafür interessiert, an der Veranstaltung seines Landes als Teilnehmer, Mentor, Sponsor oder Freiwilliger im Organisationsteam mitzuwirken, füllt bitte dieses Formular aus. Updates und Informationen, welche Länder bereits registriert sind, sind hier zu finden.Seit der Ausbruch von COVID-19 begann, sich auf Gesellschaften weltweit auszuwirken, hat Techstars eine Reihe von Änderungen der Programme und öffentlichen Beteiligung vorgenommen, um einerseits für die Sicherheit der Teilnehmer zu sorgen aber Start-ups und Innovatoren in dieser Notzeit weiterhin zu unterstützen. Weitere Informationen über die Bemühungen von Techstars sowie Quellen und Perspektiven erhalten Sie unter techstars.com/covid.Informationen zu TechstarsTechstars ist die weltweite Plattform für Investment und Innovation. Die Gründer von Techstars nehmen Verbindung mit anderen Unternehmern, Experten, Mentoren, Alumni, Investoren, öffentlichen Figuren und Unternehmen auf, um ihre Unternehmen zu entwickeln. Techstars verfügt über drei Geschäftsbereiche: Techstars Startup Programs, Techstars Mentorship-Driven Accelerator Programs und Techstars Corporate Innovation Partnerships. Im Beschleunigerportfolio von Techstars finden sich mehr als 1.900 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 26 Milliarden USD. www.techstars.com