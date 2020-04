Ausnahmezustand. Was derzeit für unser aller Alltagsleben gilt, trifft ebenfalls auf die Börse zu. Sie wurde zwar im Gegensatz zu vielen Geschäften und Restaurants nicht geschlossen, zeigt aber doch unverkennbar Anzeichen von außergewöhnlichem Stress. In den USA wurde der Handel im März mehrmals unterbrochen, in einigen Segmenten ist die Liquidität fast ausgetrocknet.Aktien wurden hart getroffen. Keine Frage: Der März 2020 geht als einer der schlechtesten Börsenmonate in die Geschichte ein. Zwar verlor der DWS Concept Platow Fonds (LU1865032954, LU1865033176, LU1865032871) etwas weniger stark an Wert als der SDAX und der DAX, gleichwohl doch so viel wie noch nie in einem Kalendermonat seit der Auflage im Mai 2006. Die Ursache sind die hohen Kursverluste fast aller Portfoliobestandteile. Am härtesten traf es Unternehmen, die vom "Shutdown" direkt betroffen sind, wie etwa Airbus, HHLA, MTU oder Sixt. Erfreulicherweise kamen diese Abschläge auf Fondsebene nur gedämpft an, da wir die Positionen in Airbus und MTU frühzeitig stark verkleinert und Adidas sowie Borussia Dortmund komplett verkauft hatten. Am wenigsten schlecht schnitten Titel wie 7C Solarparken, Bechtle, Einhell oder Hapag-Lloyd ab. Unternehmensspezifische Meldungen gab es durchaus, ...

