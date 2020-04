Deutsche EuroShop: Vorlage des Konzern-Jahresfinanzberichts 2019DGAP-News: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Deutsche EuroShop: Vorlage des Konzern-Jahresfinanzberichts 201903.04.2020 / 17:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Deutsche EuroShop: Vorlage des Konzern-Jahresfinanzberichts 2019Hamburg, 3. April 2020 - Der Shoppingcenter-Investor Deutsche EuroShop AG, Hamburg, hat heute die testierten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 vorgelegt und die Mitte März veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse bestätigt. Der Konzern-Jahresfinanzbericht steht ab sofort zum Download bereit unter www.deutsche-euroshop.de/irKennzahlen der Deutsche EuroShop (IFRS)in Mio. EUR je Aktie in EUR 2019 2018 +/- - Umsatzerlöse 225,9 225,0 0% EBIT 197,5 199,1 -1- % Finanzergebnis (ohne Bewertungsergebnis1) -34,3 -38,2 10- % EBT (ohne Bewertungsergebnis1) 163,1 160,9 1% Bewertungsergebnis1 -120,0 -58,3 -1- 06- % Konzernergebnis 112,1 79,4 41- % FFO je Aktie 2,42 2,43 0% Ergebnis je Aktie 1,81 1,29 40- % EPRA Earnings je Aktie 2,56 2,39 7% Eigenkapital2 2.601,5 2.573,4 1% Verbindlichkeiten 1.957,1 2.036,8 -4- % Bilanzsumme 4.558,6 4.610,2 -1- % Eigenkapitalquote in %2 57,1 55,8 LTV-Verhältnis in % 31,5 31,8 Liquide Mittel 148,1 116,3 27- % Net Asset Value (EPRA) 2.613,4 2.667,5 -2- % Net Asset Value je Aktie (EPRA) 42,30 43,17 -2- % Dividende je Aktie 0,003 1,45 -1- 00- %1 inklusive des Anteils, der auf die at-equity bilanzierten Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen entfällt 2 inklusive Fremdanteile am Eigenkapital 3 Vorschlag Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen sind abrufbar unter www.deutsche-euroshop.de/Investor-Relations/Service/GlossarPrognose für das Geschäftsjahr 2020 zurückgezogenAuf Basis der weiterhin nicht abschätzbaren Dauer der Corona-Pandemie, der Geschäftsschließungen und deren zunehmend negativen Auswirkungen auf die Mieter in den Shoppingcentern der Deutsche EuroShop (Anmeldungen von Insolvenzen bzw. Warnmeldungen bzgl. der Liquiditätssituation) sowie den darüber hinaus auch erkennbaren Auswirkungen neuer gesetzlicher Regelungen hat der Vorstand, die von der Gesellschaft im November 2019 veröffentlichte und am 20.03.2020 bereits unter Vorbehalt gestellte Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurückgezogen. Aus heutiger Sicht sind der weitere Verlauf und die wirtschaftlichen Auswirkungen für 2020 nicht abzuschätzen. Der Vorstand bewertet die Situation fortlaufend und ergreift hieraus ableitend alle notwendigen Maßnahmen. Eine neue Prognose wird abgegeben, sobald dies in belastbarer Weise möglich erscheint.Rückkehr zu einer kontinuierlichen Dividendenpolitik nach Normalisierung der Situation angestrebtZur weiteren Sicherung und Stärkung der Liquidität der Gesellschaft hat der Vorstand vorsorglich beschlossen, der für den 16. Juni 2020 geplanten Hauptversammlung die Aussetzung der Dividendenzahlung vorzuschlagen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat beabsichtigen, die auf Kontinuität ausgerichtete Dividendenpolitik der Gesellschaft nach Stabilisierung dieser außergewöhnlichen Situation fortzusetzen.Finanzberichtstermine 2020Die Deutsche EuroShop wird ihre Finanzberichte des laufenden Geschäftsjahres an folgenden Terminen jeweils nach Börsenschluss veröffentlichen:* Quartalsmitteilung 1. Quartal: 14. Mai 2020* Halbjahresfinanzbericht: 13. August 2020* Quartalsmitteilung 3. Quartal: 12. November 2020Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AGDie Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das SDAX-Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig.03.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche EuroShop AG Heegbarg 36 22391 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 413 579-0 Fax: +49 (0)40 413 579-29 E-Mail: ir@deutsche-euroshop.de Internet: www.deutsche-euroshop.de ISIN: DE0007480204 WKN: 748020 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1015203Ende der Mitteilung DGAP News-Service1015203 03.04.2020