Hawesko Holding AG schlägt unveränderte Dividende von EUR 1,30 vor und verschiebt Hauptversammlung wegen Corona-PandemieDGAP-News: Hawesko Holding AG / Schlagwort(e): Dividende Hawesko Holding AG schlägt unveränderte Dividende von EUR 1,30 vor und verschiebt Hauptversammlung wegen Corona-Pandemie03.04.2020 / 18:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Hawesko schlägt unveränderte Dividende von EUR 1,30 vor und verschiebt Hauptversammlung wegen Corona-PandemieHamburg, 3. April 2020. Vorstand und Aufsichtsrat der Weinhandelsgruppe Hawesko Holding AG (HAW GR, HAWG.DE, DE0006042708) haben heute beschlossen, der Hauptversammlung der Gesellschaft die Zahlung einer gegenüber dem Vorjahr unveränderten Dividende von EUR 1,30 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2019 vorzuschlagen. Beim aktuellen Kursniveau von ca. EUR 26,80 entspricht die vorgeschlagene Ausschüttung einer Dividendenrendite von fast 5 %.Die jährliche Hauptversammlung wird aufgrund der aktuellen Corona-Einschränkungen nicht am 15. Juni 2020 stattfinden, sondern wird auf einen noch zu bestimmenden späteren Zeitpunkt im Jahr verlegt."Im Geschäftsjahr 2019 haben wir in unseren Endkunden-Segmenten Retail und E-Commerce ein gutes Umsatzwachstum von rund 12 % erzielt. Zudem haben wir unsere Online-Umsätze um fast 20 % gesteigert, ohne Abstriche bei der Profitabilität machen zu müssen. Der Umzug des B2B-Lagers führte zu einmaligen Belastungen, die wir aber mit dem Verkauf einer alten Lagerimmobilie ausgleichen konnten, so dass wir insgesamt auch das EBIT des Geschäftsjahres 2019 steigern konnten", so der Vorstandsvorsitzende Thorsten Hermelink in Hamburg.In seiner Sitzung am 3. April 2020 hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 festgestellt sowie den Konzernabschluss gebilligt.Der Konzernabschluss weist für 2019 einen Umsatz von EUR 556,0 Mio. aus (+6,0 %, Vorjahr: EUR 524,3 Mio.). Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) beläuft sich auf EUR 29,1 Mio. (Vorjahr: EUR 27,7 Mio.). Der Konzernjahresüberschuss nach Steuern und dem Ergebnisanteil nicht beherrschender Gesellschafter beträgt EUR 15,8 Mio. (Vorjahr: EUR 22,0 Mio.). Die Konzernbilanzsumme beläuft sich nach neuen Rechnungslegungsvorschriften (IFRS 16) auf EUR 394,9 Mio. (2018: EUR 289,0 Mio.). Der Free-Cashflow beziffert sich auf EUR 31,6 Mio. (Vorjahr: EUR 10,7 Mio. inklusive der Akquisition von Wein & Co.).Thorsten Hermelink: "Aufgrund der Corona-Krise ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, eine seriöse Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2020 abzugeben. Unser Retail- und E-Commerce-Geschäft läuft bis auf wenige Ausnahmen weiter, so dass unsere Kunden weiter bei uns einkaufen können. Allerdings ist das B2B-Geschäft von den Schließungen der Hotels und Restaurants seit Mitte März unmittelbar betroffen und die Umsätze in diesem Bereich fallen aktuell weg. Wir verfügen über ein funktionierendes Krisenmanagement und haben uns auf die derzeitige Situation bestmöglich eingestellt."# # #Gemäß dem Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020 kann die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft abweichend von den Vorschriften des Aktiengesetzes innerhalb des Geschaftsjahres stattfinden.Der vollständige Geschäftsbericht 2019 wird am 23. April 2020 vorgelegt.Die Hawesko Holding AG ist führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Weinen und Champagnern. Im Geschäftsjahr 2019 beschäftigte sie - in den Segmenten Retail (Jacques' Wein-Depot und Wein & Co.), B2B (Wein Wolf und CWD Champagner- und Wein-Distributionsgesellschaft) und E-Commerce (insbesondere HAWESKO und Vinos) - rund 1.200 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.Herausgeber:Hawesko Holding AG Elbkaihaus Große Elbstraße 145d 22767 HamburgInternet: hawesko-holding.com (Konzerninformationen) hawesko.de (Online-Shop) jacques.de (Standorte und Online-Angebot von Jacques' Wein-Depot) vinos.de (spanische Weine) wirwinzer.de (deutsche Weine direkt vom Erzeuger) weinco.at (Online-Shop)Presse- und Investor-Relations-Kontakt:Thomas Hutchinson Tel. (040) 30 39 21 00 Fax (040) 30 39 21 05 E-Mail: ir@hawesko-holding.com03.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Hawesko Holding AG Große Elbstraße 145 d 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 30 39 2100 Fax: +49 40 30 39 2105 E-Mail: ir@hawesko-holding.com Internet: www.hawesko-holding.com ISIN: DE0006042708 WKN: 604270 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Tradegate Exchange EQS News ID: 1015287Ende der Mitteilung DGAP News-Service1015287 03.04.2020