Was wir derzeit bei Nel ASA erleben, ist absolut untypisch. In den vergangenen vier Tagen pendelte die Aktie zwischen 0,87 und 0,91. Dabei lagen die Schlusskurse alle (!) innerhalb der Spanne zwischen 0,88 und 0,90 Euro. Damit hat sich die Volatilität in den vergangenen 14 Tagen massiv abgebaut. Eine solch ruhige Phase gab es bei der Aktie seit Monaten nicht mehr.

