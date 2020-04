In den vergangenen Tagen wurde in der Branche und in der Öffentlichkeit viel diskutiert, weil Versicherer bei den behördlich angeordneten Betriebsschließungen nicht leisten wollten. Versicherer gaben dafür mehrere Gründe an. Etwa, dass die Betriebsschließungsversicherung nicht greife, weil es sich um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...