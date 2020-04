Essen, Deutschland (ots/PRNewswire) - Der Huawei Atlas 900-KI-Cluster ist Gewinner des Red Dot Award 2020, womit er sich gegen Tausende von Kandidaten für diesen Preis behauptet hat. Der Atlas 900-KI-Cluster wurde von einer Jury aus Fachleuten geprüft und für sein bestechendes Design sowie seine bahnbrechenden Innovationsmerkmale gewürdigt. Nach dem Atlas 300 und Atlas 500 wird der Atlas 900 damit zum dritten Mitglied der Huawei Atlas-Familie, das mit dem Red Dot Award prämiert wird. Die Auszeichnungen sind ein Gütesiegel für unvergleichliche Qualität und herausragendes Design der Huawei Atlas-Produkte.Mit seinem unübertroffenen Cluster-Netzwerk, modularen Einsatz, Wärmeabfuhrsystem, ganzheitlichen Design sowie seiner Leistungsstärke, Erweiterbarkeit und benutzerorientierten Details setzt der Atlas 900-KI-Cluster neue Maßstäbe.- Unübertroffenes Cluster-Netzwerk: Als Spitzenreiter in SachenKI-Rechenleistung vereinigt der Atlas 900 Tausende von HuaweiAscend 910 KI-Prozessoren zum weltweit schnellstenKI-Trainingscluster. An der vordersten Front inwissenschaftlicher Forschung und geschäftlicher Innovationermöglicht der Atlas 900 dadurch Forschern einKI-Modelltraining mit Bild- und Videodaten in bisherunerreichter Geschwindigkeit. Auf diese Weise eröffnet dersowohl für alltägliche als auch komplexe Aufgaben perfektgeeignete Cluster ganz neue Möglichkeiten in der Astronomie,Wettervorhersage, Exploration von Bodenschätzen und derMarkteinführung von autonomem Fahren.- Modularer Einsatz: Der Atlas 900-KI-Cluster stellt eineflexible Lösung bereit, um die Kapazitätserweiterung fürbestimmte Szenarien zu erleichtern. Dazu bietet er eine Füllevon Rechenressourcen in Form von Cloud-Diensten, dietechnologische Innovationen und eine umfassende KI leichtererreichbar machen.- Optimale Wärmeabfuhr: Der Atlas 900 verfügt über ein neuartigesHybrid-Flüssigkeitskühldesign mit geschlossener adiabatischerTechnologie in Schrankmaßstab, um einFlüssigkeitskühlungsverhältnis von über 95 % zu erreichen. DasDesign führt die Wärme eines jeden Schranks mit einerLeistungsaufnahme von jeweils bis zu 50 kW erstaunlichwirkungsvoll ab und erreicht so eine Power Usage Effectiveness(PUE) von unter 1,1. Dies stellt die klassenbesteEnergieeffizienz für Rechenzentren dar (die ideale PUE ist1,0). Dabei arbeitet der Atlas 900 mit extrem niedrigemStromverbrauch und geringer Geräuschentwicklung, wobei derPlatzbedarf im Geräteraum um 80 % reduziert wird.- Ganzheitliches Design: Der Atlas 900-KI-Cluster zeichnet sichdurch ein einheitliches, kompaktes und integriertes Design aus.Die Schränke auf beiden Seiten haben die Form von eckigenKlammern "[ ]". In der Informatik werden eckige Klammern zurDarstellung von Zeichensätzen verwendet und stellen außerdemdas kleinste gemeinsame Vielfache in der elementarenZahlentheorie dar. Diese Analogie verkörpert den Atlas900-KI-Cluster perfekt, denn mit Zunahme der Gerätezahl giltnicht einfach die Gleichung 1 + 1 = 2, sondern es wird vielmehrein exponentielles Wachstum an herausragender KI-Rechenleistungerreicht.- Leistungsstärke: Der Architekt hat die Kanten und Flächen desAtlas 900-KI-Cluster minutiös gestaltet, um einenbemerkenswerten, futuristischen Look zu erhalten, der dieüberlegene Leistung widerspiegelt, die im digitalen Zeitaltergefragt ist.- Erweiterbarkeit: Das Design trägt zur flexiblen Erweiterbarkeitdes Atlas 900 bei. Wenn weitere Schränke hinzukommen, behältder Schrankcluster eine natürliche Kontinuität und Effizienz,was den Datenfluss im Cluster fördert.- Benutzerorientierte Details: Der Atlas 900 legt mehr Augenmerkauf das Detail als jeder seiner Kontrahenten bisher. JederZentimeter des Clusters strahlt eine Qualität aus, die in ihrerÄsthetik und Technologie sowohl natürlich als auch revolutionärist. Der Red Dot Award ist weltweit eine der prestigeträchtigsten Auszeichnungen für Industriedesign. Dieser Preis ist der jüngste in einer Liste von Ehrungen, mit denen die Atlas-Familie prämiert wurde. So wurde der Atlas 900 vor einigen Monaten auch mit dem Tech of the Future Award im Rahmen der GSMA GLOMO Awards 2020 ausgezeichnet.Informationen zu HuaweiHuawei ist ein führender, weltweiter Anbieter von Infrastruktur und intelligenten Geräten im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie. Mit integrierten Lösungen in vier Kernbereichen - Telekommunikationsnetze, IT, intelligente Geräte und Cloud-Dienste - engagieren wir uns dafür, jedem Menschen, Heim und Unternehmen digitale Lösungen für eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zu bieten.Huaweis umfassende Palette von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen ist sowohl wettbewerbsfähig als auch sicher. Durch die offene Zusammenarbeit mit Ökosystempartnern schaffen wir für unsere Kunden dauerhafte Werte, indem wir Menschen befähigen, das persönliche Leben bereichern und Innovationen in Organisationen jeder Art und Größe fördern.Bei Huawei stehen die Kundenbedürfnisse im Mittelpunkt der Innovation. Dazu investieren wird in großem Stil in die Grundlagenforschung und konzentrieren uns auf technologische Durchbrüche, die die Welt voranbringen. Wir beschäftigen mehr als 194.000 Mitarbeiter und sind in über 170 Ländern und Regionen tätig. Huawei wurde 1987 gegründet und ist ein Privatunternehmen, das sich vollständig im Besitz seiner Mitarbeiter befindet. Weitere Informationen finden Sie online unter https://www.huawei.com/en/ oder folgen Sie Huawei auf:http://www.linkedin.com/company/Huaweihttp://www.twitter.com/Huaweihttp://www.facebook.com/Huaweihttp://www.youtube.com/Huawei Informationen zum Red Dot AwardDer Red Dot Award ist ein international anerkanntes Qualitätssiegel für herausragendes Design. Die Auszeichnung wird vom Design Zentrum Nordrhein-Westfalen in Essen vergeben. Zusammen mit dem deutschen IF Award und dem amerikanischen IDEA Award zählt der Red Dot Award zu den führenden Designauszeichnungen weltweit. Jedes Jahr wetteifern Zehntausende von Einsendungen um den begehrten Red Dot Award. Nur Produkte mit unübertroffener Innovation, Gebrauchstauglichkeit und Benutzererfahrung werden prämiert.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1141221/AI_cluster.jpgKontakt:Pressekontakt:Wanni Zhongzhongwanni@huawei.com+86 18566662551Original-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100053057/100845655