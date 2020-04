In einem Gold Market Update vom 01.04.2020 gab die London Bullion Metal Association (LBMA), die bedeutendste Handelsorganisation für Gold und Silber, sowie die CME Group, die Betreiberin der US-Warenbörse New York Commodity Exchange COMEX, bekannt, dass sie "gesunde' Bestände an Gold in ihren Tresoren in New York und London besitzen.Denn es waren in den vergangenen Tagen Zweifel an der ausreichenden Verfügbarkeit von Gold in New York aufgekommen.Nun versichern beide Börsenbetreiber, dass sich die Marktteilnehmer keine Knappheit an Gold besteht. Man werde zusammen aktive Maßnahmen ergreifen, um den reibungslosen Ablauf an den jeweiligen Edelmetallbörsen sicherzustellen.Dabei verweist die LBMA darauf, dass die neuesten Zahlen zu den Goldbeständen in London zeigen, dass sich dort ein Rekordbestand von 8.326 Tonnen Gold befindet, welches 666.045 Standardbarren von je 400 Unzen Gold ausmacht.

