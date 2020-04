Die Analysten der US-Großbank Goldman Sachs haben die Aktien des Immobilienkonzerns Aroundtown wieder in ihre Bewertung aufgenommen und mit einer Kaufempfehlung versehen. Wie Goldman-Analyst Jonathan Kownator in seiner jüngsten Studie schreibt, erklärt sich der zuletzt rund 50prozentige Kursrutsch vom Hoch Mitte Februar durch die zu 25 Prozent auf Hotels ausgerichtete Strategie von Aroundtown. Und deshalb hat der Analyst in seine Schätzungen für europäische Immobilienkonzerne nun auch d..

Den vollständigen Artikel lesen ...