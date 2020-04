Wochenrückblick KW 14: Horrornachrichten vom US-Arbeitsmarkt verhindern Erholungsrallye

In der Vorwoche konnten sich die Märkte nach dem Corona-Schock etwas stabilisieren. Die große Aufholjagd blieb in dieser Woche bei DAX & Co dagegen aus. Unter anderem wegen einiger Horrornachrichten vom US-Arbeitsmarkt.

Deutschland

Das Coronavirus sorgt dafür, dass Unternehmen ihre Prognosen senken oder zurücknehmen müssen, ohne in der Lage zu sein, einen möglichst genauen Ausblick zu liefern. In dieser Situation stellt VARTA eine willkommene Abwechslung dar. Mehr dazu hier.

Wegen der Coronavirus-Krise verlängert Volkswagen seine Produktionspause um weitere 5 Tage. Diese Nachricht sorgt bei der VW-Aktie für einen weiteren scharfen Kursrücksetzer. Hier liegen jetzt die nächsten Korrekturziele. Mehr dazu hier.

Den vollständigen Artikel lesen ...