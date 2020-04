Anschnallen und zurücklehnen für den neuen Aktien-Schnelltest mit Bernecker-Redakteur Volker Schulz (aus dem Redaktionsteam von "Der Aktionärsbrief"). Im Rahmen von Bernecker TV und im Gespräch mit Michael Hüsgen legte sich Volker Schulz am 02.04.2020 folgende Aktien auf den Untersuchungstisch:



++ Royal Dutch Shell - wie ist die Aktie nach dem Sprung einzuschätzen?

++ Boeing - Trading und Trend nicht verwechseln!

++ Airbus - Tief noch nicht ganz erreicht?

++ Daimler - wichtig ist die nachhaltige Gewinnkraft!

++ Dt. Telekom gewaltige Dimension nach US-Deal?

++ Cisco Systems - Kaufchance für das Depot?

++ Anta Sports - hohes Wachstumspotenzial?

++ Aurelius - Aktie wurde in den Keller gerammt, was nun?





