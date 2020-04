WIEN (dpa-AFX) - Das Ölkartell Opec+ dürfte anders als geplant am Montag kein Treffen abhalten, um den Preiskampf aufzuhalten. Die Versammlung dürfte zunächst nicht stattfinden, weil die Mitgliedsländer Saudi-Arabien und Russland mehr Zeit zum Verhandeln brauchen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf einen Delegierten.



Saudi-Arabien und Russland können sich in der Corona-Krise nicht auf ein Förderlimit einigen. Am Samstagmorgen hatte der saudische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan den russischen Präsidenten scharf kritisiert. Dieser hatte zuvor Riad beschuldigt, für das Aus der Förderbeschränkung im März verantwortlich zu sein./fba