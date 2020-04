In der Corona-Krise geschlossene Autohäuser haben zu einer Pause in der Rabattschlacht für Neuwagen geführt. Hersteller und Händler verharrten im März mit ihren Aktionen auf dem bereits niedrigen Niveau des Vormonats, wie aus der am Samstag vorgestellten, regelmäßigen Marktstudie der Universität St. Gallen hervorgeht.

