Noch vor einigen Wochen erklärte Warren Buffett in einem Interview mit Yahoo Finance, dass er keine Fluggesellschaften verkaufen wird (DER AKTIONÄR berichtete). Doch nun scheint sich eine völlig überraschende Wende abzuzeichnen.Wie gestern bekannt wurde, ergeht aus einem Zulassungsantrag von Buffetts Holding-Gesellschaft Berkshire Hathaway, dass er seine Beteiligung an Delta Air Lines um 18 Prozent und seinen an Anteil Southwest Airlines um vier Prozent reduziert hat.Nur einige Stunden nach Bekanntwerden ...

