In der abgelaufenen Handelswoche bewegte sich Gold per saldo wenig. Dies ist allerdings deshalb positiv zu bewerten, weil der US-Dollar wieder deutlich erstarkte. Er legte im Wochenvergleich um 2,93 % zu, Gold gab jedoch nur 0,6 % ab.Zwar ist beim Blick auf den Preischart noch keine wirkliche Bodenbildung zu erkennen. Aber wie in den Vorwochen bereits erwähnt: Auch für Gold besteht die Möglichkeit, dass sich nach dem Mini-Ausverkauf kein regulärer Boden bildet, sondern es gleich zu einer neuen Aufwärtsbewegung kommt, die möglicherweise auch zum Überwinden des Jahreshochs bei 1.703,60 vom 09.03.2020 reicht.Die CoT-Daten vom 31.03.2020 zeigen eine Abnahme der Short-Position der Commercials um 9 % auf 283.959 Kontrakte. Die Zahl der offenen Kontrakte fiel ebenfalls, und zwar um 9 % auf noch 495.652.

