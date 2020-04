Es mag viele Sparer und Altersvorsorger geben, die versuchen, ihren Ruhestand finanziell zu retten. Das Problem einer immer weiter klaffenden Rentenlücke hat sich in den letzten Jahren aufgeschaukelt. Bis zu 800 Euro könnten vielen im Durchschnitt in der Altersphase fehlen. Das ist wirklich eine Menge Geld. Viele Investoren fürchten in diesen Tagen allerdings den Schritt auf das Börsenparkett, weil viele Aktien und ganze Indizes crashen. Insbesondere bei passiven ETF-Investoren könnte die Panik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...