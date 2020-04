Einordnung der aktuellen historischen Situation am Markt aus Sicht eines Optionshändlers Das aktuelle Marktgeschehen bildet den schnellsten Kursverfall seit 1987 ab und hat mehr Bedeutung als die diversen kleineren Crashs der jüngeren Vergangenheit. Marktkorrekturen verschiedener Heftigkeit gibt es immer wieder. Nach der Finanzkrise 2008 war das zum Beispiel 2010, 2011, 2014, 2015-16 sowie zweimal im Jahre 2018 der Fall. Das ist ein natürlicher Prozess, der nicht beunruhigen sollte. Steckt ein Anleger aber mitten in einer solchen Korrektur, so fühlt es sich für ihn oft so an, als könne daraus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...