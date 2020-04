Zürich (awp) - Nach der gescheiterten Übernahme von UPC will Sunrise-Chef André Krause kräftig in die Netze investieren. "Wir wollen 60 Prozent der Bevölkerung mit Glasfasern erreichen, heute sind wir bei 35 Prozent", sagt er im Interview mit der "NZZ am Sonntag". Bisher mietet Sunrise die Netze der städtischen Netzwerke. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...