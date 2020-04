Rhodium hat seit dem Beginn der im Rückblick unglaublichen Rally von Palladium in dessen Windschatten eine noch eindrucksvollere Entwicklung genommen. Durch den scharfen Rückgang im Zuge der Corona-Pandemie und dem von ihr ausgelösten Kurssturz an den Weltbörsen verlor das Metall aber wieder an Aufmerksamkeit.Rhodium ist nach Rhenium zusammen mit Ruthenium und Iridium eines der seltensten, nicht radioaktiven Metalle in der Erdkruste.Die wichtigsten Rhodium-Vorkommen befinden sich in sulfidischen Nickel-Kupfer-Erzen. Deren Fundorte liegen vor allem in Südafrika, Kanada und im sibirischen Teil Russlands. Zudem enthalten auch mexikanische Goldflöze relevante Anteile von Rhodium.Wie andere Platinmetalle wirkt Rhodium in vielen Prozessen katalytisch. Die bedeutendsten Anwendungsbereiche des Rhodiums liegen iom Bereich Fahrzeugkatalysatoren. Dort dient er zur Verringerung von Stickstoffmonoxid. Beim Einsatz von Platin oder Palladium würde sich dabei vermehrt Ammoniak und Distickstoffmonoxid bilden.

