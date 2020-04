Nach den Äußerungen von US-Präsident Trump, Saudi-Arabien und Russland könnten sich bald über eine Förderkürzung einig sein, schoss der Ölpreis katapultartig nach oben.Ist das ein Fall von "buy the rumors, sell the facts'? Man wird es morgen früh sehen. Denn wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, stellt Russlands Präsident Putin die Lage etwas anders dar.Dieser verband den Preissturz von Öl mit der saudischen Entscheidung, die Linie von OPEC+ nicht mehr mitzutragen, die Ölproduktion hochzufahren und dabei auf die Schieferölproduzenten in den USA zu zielen.Am Samstag wies der saudische Ölminister Prince Faisal bin Farhan die Schuldzuweisung des russischen Präsidenten Putin zurück, Saudi-Arabien sei für den Preiszerfall verantwortlich. Dies ginge voll an der Wahrheit vorbei.

