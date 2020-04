Köln (ots) - Die Grünen in NRW fordern eine Bonuszahlung für Pflegekräfte in der Alten- und Krankenpflege. "Kein Geld der Welt kann die wichtige Arbeit der Pflegekräfte in dieser Krise aufwiegen, aber das ist kein Grund, es bei warmen Worten oder abendlichem Klatschen vom Balkon zu belassen. Deshalb schlagen wir in einem ersten Schritt einen Pflegebonus von 1500 Euro pro Person vor", sagte der Landesvorsitzende Felix Banaszak dem Kölner Stadt-Anzeiger (Montagsausgabe). Die Grünen fordern die schwarz-gelbe NRW-Landesregierung auf, dem Beispiel der Regierung in Schleswig-Holstein zu folgen und den steuerfreien Pflegebonus auszuzahlen. "CDU und FDP haben sich dort einer entsprechenden Initiative der Grünen angeschlossen - das sollten die NRW-Pflegekräfte der Regierung Laschet ebenfalls wert sein", sagte Banaszak. (ksta)



