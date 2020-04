Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Am 2. April Ortszeit wurde die norwegische Beitstad-Brücke offiziell für den Verkehr geöffnet. Die Beitstad-Brücke, die den Beitstadfjord nahe der Stadt Steinkjer, Landkreis Trondelag, im Zentrum Norwegens, überquert, wurde von der Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) gebaut, einem Tochterunternehmen der Sichuan Railway Investment Group Co., Ltd. (nachfolgend als SRIG bezeichnet). Dies ist das erste Projekt, bei dem SRBG unabhängig in einer öffentlichen Ausschreibung in Norwegen ein Angebot unterbreitet und gewonnen hat, und es handelt sich um die zweite Brücke, die die Gruppe im Land gebaut hat.Die Brücke aus einer Stahl-Beton-Verbundkonstruktion erstreckt sich über den Beitstadfjord und bildet einen Teil der norwegischen Kreisstraßen Nr. 17 und 720.Angesichts einer großen Zahl von Kurven und schlechten Straßenverhältnissen in diesem Straßenabschnitt, die den gesetzlichen Standards und dem Verkehrsaufkommen nicht mehr gerecht wurden, schrieb die Lokalverwaltung ein Sanierungsprojekt in einem Bieterverfahren aus, um die Verkehrsbedingungen und die Straßensicherheit zu verbessern, und die Beitstad-Brücke war im vorgeschlagenen Projekt ein grundlegender Bestandteil.Das im In- und Ausland renommierte Unternehmen SRBG setzte sich von anderen Bietern mit seiner herausragenden Technologie und umfangreichen Erfahrung ab. Es dauerte 26 Monate bis zum Abschluss des Baus der Brücke, die ihrem Namen als "Eine Brücke der Zweckmäßigkeit" gerecht wird. Durch die Beitstad-Brücke wird der lokale Verkehr verbessert, das Pendeln wird für die Anwohner erleichtert, die auf zwei Seiten des Fjords leben, und die drei Gemeinden Sprova, Malm und Dyrstad werden enger miteinander verbunden. Durch die Fertigstellung der Brücke wurden dem Infrastrukturaufbau und dem Wirtschaftswachstum im Umland neue Vitalität verliehen.Der reibungslose Ablauf des Projekts Beitstad-Brücke kommt nicht von ungefähr. Bereits im Jahr 2018 fand SRBG Anerkennung bei der norwegischen Regierung und den Anwohnern für seine effiziente und hochwertige Bauausführung der Halogaland-Brücke.Die 200 km nördlich vom Polarkreis gelegene Halogaland-Brücke wird als die "Brücke neben der Morgenröte" gefeiert. Aufgrund der äußerst schwierigen Konstruktionsbedingungen suchte der Eigentümer, das Norwegian Northern Highway Bureau, auf dem gesamten Globus nach Vertragspartnern für den Hauptauftrag, was weltweit Aufmerksamkeit auf sich zog. SRBG konnte letztlich alle Schwierigkeiten in Bezug auf Sprache, Polarklima und strenge "Nordische Normen" meistern, gewann die Ausschreibung, brachte die Konstruktion erfolgreich zum Abschluss und wurde damit zum ersten chinesischen Unternehmen, das eine weitspannige Brücke in einem hochentwickelten europäischen Land gebaut hat.Diese wertvolle Erfahrung im Bieterverfahren und beim Bau der Halogaland-Brücke ebnete den Weg für SRBG, um den Bau der Beitstad-Brücke auf reibungslose Weise zu verwirklichen. Basierend auf den erfolgreichen Erfahrungen aus dem Halogaland-Brückenprojekt hat SRBG ein Team von Ingenieuren im Unternehmen gefördert, die mit HSE-Engineering und den technischen Standards des Schweißens und Lackierens von Stahlkonstruktionen und Betonbau in Norwegen und anderen Teilen Europas vertraut sind. Dazu kam ein Team aus Finanzfachleuten, die sich mit den Vorschriften für Rechnungslegung/Prüfung im Ausland auskennen, sowie Vertragsingenieure, die über umfangreiche Erfahrung im Ausschreibungswesen im Ausland, in Aufforderungen zur Angebotsabgabe und in der Subunternehmen-Verwaltung verfügen. Das Managementteam des Beitstad-Brückenprojekts setzt sich im Wesentlichen aus Mitarbeitern zusammen, die früher im Halogaland-Brückenprojekt gearbeitet haben und diejenigen, die von SRBG entsandt wurden und einen enormen Beitrag zum Abschluss des Projekts geleistet haben.Als erstklassiger, umfassender multinationaler Konzern im Bereich Infrastruktur zeichnet sich SRBG durch seine Wettbewerbsfähigkeit beim Bau von weitspannigen Brücken über tiefere Gewässer, von Straßen-/Autobahndecken sowie von besonders langen Tunneln bei komplexen geologischen Gegebenheiten aus. Zu den Meisterstücken des Unternehmens gehören die Wanxian-Jangtse-Bogenbrücke, die zum damaligen Zeitpunkt die Stahlbeton-Bogenbrücke mit der größten Spannweite weltweit war; die Xihoumen-Meeresbrücke in Zhoushan, Zhejiang, die 1650 m Stützweite aufweist und Chinas längste sowie die zweitlängste Hängebrücke der Welt ist; die Chishui-Brücke, die weltweit höchste Pylonen-Hängebrücke in alpinen Regionen; die Xingkang-Brücke über den Dadu-Fluss im Landkreis Luding, ein chinesisches Megaprojekt, das auch als "Erste Brücke der Sichuan-Tibet-Straße" bekannt ist, und der lange Jinjiazhuang-Spiraltunnel, der von der World Records Certification Agency zum weltweit längsten, im Bau befindlichen Highway-Spiraltunnel erklärt wurde.Die Beitstad-Brücke markiert einen entscheidenden Erfolg der Bestrebungen von SRBG im Rahmen der Initiative "Neue Seidenstraße" und der Strategie "Go overseas" und sie ist nach der Halogaland-Brücke ein weiteres, weltweit anerkanntes, chinesisch realisiertes Projekt. Die beiden Brücken im Nordwesten von Norwegen, die 500 km voneinander entfernt liegen, wurden auf dem gesamten Globus für Chinas Kompetenz beim Infrastrukturbau gewürdigt.Derzeit dehnt SRBG seine Dienstleistungen auf mehrere andere Länder und Regionen wie Afrika, Naher Osten, Südostasien und Europa aus. Neben den norwegischen Projekten hat die Konzerngruppe internationale Projekte in Ägypten, Bangladesch, Kuwait, Kambodscha, Tansania und Senegal unter anderem zum Bau von Autobahnen und Brücken übernommen.Pressekontakt:Frau Hou+86-10-63074558Original-Content von: Sichuan Road and Bridge Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143307/4564902