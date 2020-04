Halle (ots) - 1.500 Euro steuerfreier Bonus für geleistet Arbeit in der Corona-Krise: Eva von Angern (Linke), Vorsitzendes des Landesfrauenrates Sachsen-Anhalt, begrüßt diesen Plan. "Das ist etwas sehr Hilfreiches und soll dafür sorgen, dass die Beschäftigten - überwiegend sind es ja Frauen - durchhalten", sagte sie der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Montagausgabe). Ein steuerfreier Bonus sei eine direkte Anerkennung und "reiht sich somit ein in das tägliche Klatschen und Singen auf den Balkonen - dies als ein Ausdruck von Solidarität, von Anerkennung und Respekt". Doch der Applaus wiege keine unbezahlten Überstunden auf, so von Angern. Der kollektiven Dankbarkeit müssten konkrete Maßnahmen folgen, um die Arbeitsbedingungen nachhaltig zu verbessern. "Tatsächlichen Respekt würden diese Frauen erfahren, wenn sie ein dauerhaft höheres Einkommen erhielten, was später dafür sorgt, dass sie nicht in der Altersarmut landen." Momentan sagten die Zahlen aber - auch in Sachsen-Anhalt -, dass überwiegend Frauen in den Mindestlohnbranchen arbeiten, dass überwiegend Frauen nur in Teilzeit arbeiten. "Und das sind die Eintrittskarten für Altersarmut. Das wollen wir ausdrücklich nicht", betonte die Linken-Politikerin.



