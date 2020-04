Während sich die Unsicherheit über die Folgen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft noch in starken Schwankungen am Aktienmarkt niederschlägt, blickt der Chef des weltgrößten Vermögensverwalters bereits auf die Zeit nach der Krise. Und die schätzt der Experte mehr als rosig ein.? BlackRock-Chef Fink wendet sich in einem Brief an die Aktionäre? Die Corona-Krise wird fundamentale Folgen für Wirtschaft und Menschen haben? Am Aktienmarkt bieten sich aber ChancenDer Chef des weltgrößten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...