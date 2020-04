Während das Coronavirus im Rest der Welt wütet, scheint sich die Lage in China wieder beruhigt zu haben. Auch Fondsmanager setzen wieder stärker auf das Land und haben einige aussichtsreiche Aktien ausgemacht.? Virussorgen nehmen in China ab? Vor- und Nachteile einer Rückkehr zu China-Aktien? Bestimmte Sektoren dürften outperformenChina scheint die schlimmste Phase der Coronavirus-Pandemie hinter sich zu haben: Anders als im überwiegenden Rest der Welt meldete China in den letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...