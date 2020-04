Die Bayer-Aktie wurde am Freitag in Stuttgart sehr rege gehandelt. Das Malariamittel Resochin soll die Viruslast von Covid-19 reduzieren. Das in den 1930er-Jahren entwickelte Mittel soll bereits in Kliniken in den Vereinigten Staaten verteilt werden. Bayer-Vorstandsvorsitzender Werner Baumann kündigte an, dass Mittel weltweit kostenlos an die Regierungen auszuliefern. Die Bayer-Aktie notierte bei 53,05 Euro geringfügig im Minus. ____________________________________________________________________________ ...

