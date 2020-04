Die europäische Aufsichtsbehörde EIOPA fordert in der aktuellen Phase ein Dividendenverbot für Versicherer und verunsichert damit viele Aktionäre. Die deutsche BaFin will aber nicht mitspielen und stellt sich auf die Seite von Munich Re, Allianz und Co. Der Münchner Rückversicherer hat am Freitagabend noch einmal betont die geplante Ausschüttung vorzunehmen.

