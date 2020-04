Medienmitteilung

Ergebnisse 2019 leicht unter Vorjahr

Wie angekündigt und erwartet schliesstdie Burkhalter Gruppe das Geschäftsjahr 2019 leicht unter den Vorjahresergebnissen mit einer EBIT-Marge von 5.4% (Vorjahr 6.1%) ab.

Der Verwaltungsrat plant grundsätzlich, der Generalversammlung die Auszahlung einer Dividende in Höhe von CHF 3.70 (Vorjahr CHF 3.90) pro Aktie zu beantragen. Wegen der Coronakrise wird die Generalversammlung vom 19. Mai 2020 auf den24. Juni 2020 verschoben. Unter Umständen kann diese dann gemeinsam mit den Aktionären und Aktionärinnen abgehalten werden. Ausserdem hat der Verwaltungsrat dadurch die Möglichkeit, den Dividendenantrag aufgrund der Situation per Ende Mai 2020 zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Infolge der Unsicherheit bezüglich der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus ist ein Ausblick für das Jahr 2020 zurzeit unmöglich. Allerdings ist bereits jetzt mit wesentlichen negativen Auswirkungen zu rechnen.

Zürich, 6. April 2020

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 sind wie folgt: Der Gewinn pro Aktie beträgt CHF 3.72 (Vorjahr CHF 3.92, -5.1%), das Betriebsergebnis (EBIT) CHF 27.3 Mio. (Vorjahr CHF 30.7 Mio., -11.2%), das Konzernergebnis CHF 22.3 Mio. (Vorjahr CHF 23.5 Mio., -5.2%). Der Umsatz ist leicht steigend und liegt bei CHF 505.9 Mio. (Vorjahr CHF 501.6 Mio., +0.9%). Grund dafür sind der seit Jahren anhaltende Preisdruck in der Baubranche, der sich trotz guter Auftragslage hartnäckig hält, Ineffizienzen bei komplexen Grossprojekten (z. B. Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance) und der Fachkräftemangel. All diese Faktoren hemmen unser Gewinnwachstum, die EBIT-Marge von 5.4% liegt aber auch 2019 klar über dem Branchendurchschnitt.

Fünf weitere Firmen gekauft

Seit dem Börsengang im Juni 2008 hat die Burkhalter Holding AG 26 Firmen gekauft. Vier davon im Jahr 2019: am 7. Januar haben wir die AS Stuber GmbH in Utzenstorf (BE) erworben, am 4. Juni die Wisler Elektro AG in Zäziwil (BE), am 1. Oktober die Stampfl & Co. AG in St. Gallen (SG) und am 6. Dezember die Elektro Kälin AG in Einsiedeln (SZ). 2020 haben wir bislang eine Akquisition getätigt und am 6. Januar die Elektro Christoffel, Inhaber Andrea Stiffler AG, in Davos Platz (GR), gekauft. Die Gewinnung zusätzlicher Marktanteile durch den gezielten Kauf anderer Elektrotechnik-Unternehmen bleibt weiterhin Teil unserer Strategie.

Beantragung einer Dividende

Ausblick

Aufgrund der Unsicherheit bezüglich der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus ist ein Ausblick für das Jahr 2020 zurzeit unmöglich. Allerdings ist bereits jetzt mit wesentlichen negativen Auswirkungen zu rechnen.

Danke

Das Management der Burkhalter Gruppe bedankt sich bei den rund 3000 Mitarbeitenden, die sich auch in dieser schwierigen Zeit engagiert für den Erfolg des Unternehmens einsetzen.

Geschäftsbericht 2019

Der Geschäftsbericht 2019 der Burkhalter Gruppe, bestehend aus den beiden Publikationen «Finanzielle Berichterstattung 2019» und «Porträt 2019», kann heruntergeladen werden unter:

Bilanz-Medienkonferenz = Telefonkonferenz: Montag, 6. April 2020, Beginn 9:15 Uhr

Die Burkhalter Gruppe erläutert heute die Ergebnisse 2019 im Rahmen einer Telefonkonferenz. Bitte wählen Sie sich fünf Minuten vor Beginn (Beginn 09:15 Uhr) ein unter +41 (0)58 310 50 00 (Europa) +44 (0)207 107 06 13 (Grossbritannien) +1 (1)631 570 56 13 (Vereinigte Staaten von Amerika) Die Moderatorin der Telefonkonferenz verbindet Sie mit dem Verwaltungsratspräsidenten, Herrn Gaudenz F. Domenig, dem CEO und Delegierten des Verwaltungsrats, Herrn Marco Syfrig und dem CFO, Herrn Zeno Böhm.

Weitere Auskünfte:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Leiterin Kommunikation und Investor Relations

+41 44 439 36 33

e.dorigatti@burkhalter.ch

Die Burkhalter Gruppe ist führende Anbieterin von Elektrotechnik-Dienstleistungen am Bauwerk und mit fast 50 Gruppengesellschaften an über 100 Standorten in der Schweiz vertreten. Per 31.12.2019 erzielte sie ein Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 27.3 Mio., ein Konzernergebnis von CHF 22.3 Mio. sowie einen Umsatz von CHF 505.9 Mio. und beschäftigte 2990 Mitarbeitende (FTE, davon 645 Lernende). Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Zürich. Die Burkhalter Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange AG kotiert (Valorensymbol BRKN, Valorennummer 21225580, ISIN CH0212255803).

Elektrotechnik beginnt beim Elektrizitätswerk und umfasst sämtliche Prozesse bis zur Steuerung von elektrischen Anlagen und Maschinen beim Endverbraucher. Als führende Anbieterin von Elektrotechnik am Bauwerk in der Schweiz realisieren wir in hoher Qualität und präziser Ausführung das gesamte Spektrum an Dienstleistungen: Installationen, Schaltanlagen, Service und Unterhalt, Telematik, Automation und Security. Kurzum: 360° Schweizer Elektrotechnik.

