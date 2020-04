Die Signallage im DAX ebbte etwas ab. Mit den Arbeitsmarktdaten am Freitag wurden die Erwartungen an wieder stärker schwankende Kurse nicht erfüllt. Im Gegenteil - der DAX vollzog eine sehr geringe Bandbreite, die man als Trader garnicht mehr gewohnt war. Freitag im Bann des US-Arbeitsmarktes Bereits im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten spürte man die Zurückhaltung. Eine Bandbreite von rund 160 Punkten erinnerte hier im Vergleich zu den Spitzenwerten aus März von mehr als 900 Punkten intraday an ...

