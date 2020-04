FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.04.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 07.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.04.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.04.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

TFZ XFRA BMG4232X1020 HAITONG INTL SEC.GR.HD-10

I7C XFRA AU000000HOG6 HAWKLEY OIL + GAS LTD

