TOKIO (Dow Jones)--Mit deutlichen Kursgewinnen starten die Börsen in Ostasien und Australien in die neue Woche. Anleger schöpfen Hoffnung, dass die Coronavirus-Pandemie ihren Höhepunkt überschritten haben könnte, nachdem immer mehr Länder zuletzt langsamer steigende Neuerkrankungen und Sterberaten gemeldet haben. In den USA schwor Präsident Donald Trump die Bürger am Wochenende zwar auf harte Zeiten und zunächst steigende Todesfälle ein, doch würden sich die Dinge irgendwann zum Besseren wenden. Vize-Präsident Mike Pence sprach davon, dass die Bemühungen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, allmählich Wirkung zeigten. Auch das stimmt die Anleger optimistisch.

Während die Börsen auf dem chinesischen Festland am Montag wegen eines Feiertags geschlossen sind, legt der Hang-Seng-Index in Hongkong am Montag um 1,1 Prozent zu. Am Tokioter Aktienmarkt gewinnt der Nikkei-225-Index 2,5 Prozent auf 18.262 Punkte. Die Börse im australischen Sydney rückt um 3,9 Prozent vor. Der Kospi steigt in Seoul um 2,6 Prozent.

Die wiedererwachte Risikobereitschaft der Anleger zeigt sich auch am Devisenmarkt, wo der Yen zum Dollar etwas nachgibt. Der Dollar pendelt um die Marke von 109 Yen, am Mittwoch der vergangenen Woche notierte der Greenback zeitweise unterhalb von 107 Yen. Der schwächere Yen ist positiv für die exportorientierten japanischen Unternehmen und stützt deren Aktien zusätzlich.

Fujifilm gesucht - Japan will anderen Ländern Grippemittel überlassen

Gesucht sind in Tokio Aktien der Pharmabranche, allen voran Fujifilm mit einem Plus von 4,8 Prozent. Die japanische Regierung hat angekündigt, anderen Ländern das Grippemittel Avigan von Fujifilm zur Behandlung von Corona-Patienten zu überlassen. Daneben profitieren japanische Pharmawerte von einer Hochstufung auf Outperform von Neutral durch die Credit Suisse.

Die Ölpreise geben nach, nachdem sich Hoffnungen auf eine baldige Beilegung des Preiskriegs zwischen Russland und Saudi-Arabien vorerst zerschlagen haben. Eine für Montag angesetzte Videokonferenz von Opec und anderen Ölförderländern wurde auf Donnerstag verschoben. US-Präsident Trump drohte beiden Ländern mit Importzöllen, sollten sie sich nicht bald einigen. Mit einer Einigung der Opec+-Länder würde wenigstens Zeit erkauft und zumindest verhindert, dass die Ölpreise einstellig würden, sagen die Analysten von Axitrade. Der Preis für ein Barrel Rohöl der global gehandelten Sorte Brent ermäßigt sich um 1,8 Prozent auf 33,48 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD S&P/ASX 200 (Sydney) 5.267,20 +3,94% -21,20% Nikkei-225 (Tokio) 18.261,94 +2,48% -24,67% Kospi (Seoul) 1.769,83 +2,57% -19,47% Schanghai-Comp. Feiertag -9,38% Hang-Seng (Hongk.) 23.493,21 +1,11% -17,78% Straits-Times (Sing.) 2.448,25 +2,47% -25,86% KLCI (Malaysia) 1.335,31 +0,35% -16,25% DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.05 Uhr % YTD EUR/USD 1,0815 +0,0% 1,0812 1,0837 -3,6% EUR/JPY 117,80 +0,5% 117,24 119,83 -3,4% EUR/GBP 0,8847 +0,1% 0,8840 0,9303 +4,5% GBP/USD 1,2226 -0,0% 1,2229 1,1644 -7,8% USD/JPY 108,92 +0,4% 108,45 110,57 +0,2% USD/KRW 1236,61 +0,7% 1236,61 1247,92 +7,1% USD/CNY 7,0928 +0,1% 7,0928 7,0803 +1,9% USD/CNH 7,1103 -0,0% 7,1124 7,0936 +2,1% USD/HKD 7,7532 +0,0% 7,7531 7,7558 -0,5% AUD/USD 0,6011 +0,2% 0,5999 0,5951 -14,2% NZD/USD 0,5871 +0,2% 0,5860 0,5821 -12,8% Bitcoin BTC/USD 6.960,76 +3,0% 6.759,76 6.608,26 -3,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 27,32 28,34 -3,6% -1,02 -54,4% Brent/ICE 33,48 34,11 -1,8% -0,63 -47,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.618,11 1.618,22 -0,0% -0,11 +6,6% Silber (Spot) 14,40 14,42 -0,1% -0,02 -19,3% Platin (Spot) 729,15 721,00 +1,1% +8,15 -24,4% Kupfer-Future 2,21 2,21 +0,1% +0,00 -21,1% ===

April 06, 2020

