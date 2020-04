München (ots) -- Beliebteste Präsente sind das UNO Kartenspiel, Vier gewinnt und Skip-Bo- YouGov-Umfrage: Die meisten Verbraucher planen bis zu 50 Euro für Ostergeschenke ein- CHECK24 Shopping: über drei Millionen Produkte bei mehr als 10.000 Shops Viele Spieleklassiker sind auch 2020 beliebte Ostergeschenke: Das Kartenspiel UNO ist vor den Feiertagen die meistverkaufte Spielware im CHECK24-Shoppingbereich. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Vier gewinnt und mit Skip-Bo ein weiteres Kartenspiel."Klassische Ostergeschenke sind neben Schokoladenhasen Spielsachen", sagt Tobias Tammen, Geschäftsführer Shopping bei CHECK24. "Mit Gesellschaftsspielen und Spielzeugen für drinnen und draußen lassen sich die Kontaktbeschränkungen aufgrund des Corona-Virus leichter aushalten."Neben Gesellschaftsspielen sind vor allem Musikspielzeuge, Lego und Puzzles Online-Verkaufsschlager. Besonders häufig landen das Kreativ-Tonie Starterset, der Lego Volkswagen T1 Campingbus oder das Motivpuzzle Magischer Hirsch im Osternest.Hier geht es zur Liste mit den Topsellern in den beliebtesten Spielzeugkategorien. (http://www.check24.de/files/p/2020/9/b/d/15077-grafik-ostern-2020-kategorien_zeichenflaeche-1.jpg)YouGov-Umfrage: Die meisten Verbraucher planen bis zu 50 Euro für Ostergeschenke einGesellschaftsspiele und Spielsachen passen auch gut zu dem preislichen Rahmen, den sich die meisten Verbraucher für Ostern gesetzt haben. Eine YouGov-Umfrage im Auftrag von CHECK24 ergab, dass 43 Prozent der Deutschen bis zu 50 Euro für Ostergeschenke ausgeben möchten.1) Weitere 15 Prozent planen Ausgaben zwischen 50 und 100 Euro ein. Nur neun Prozent planen Ausgaben von über 100 Euro. Allerdings: Ein Drittel der Befragten weiß noch nicht, wie viel sie für Ostergeschenke ausgeben möchten oder wollten dazu keine Angabe machen.CHECK24 Shopping: über drei Millionen Produkte bei mehr als 10.000 ShopsVerbraucher vergleichen bei CHECK24 Shopping über drei Millionen Produkte bei mehr als 10.000 Onlineshops und bestellen unkompliziert mit nur einem Login über ihr digitales Kundenkonto. Bei Fragen zum Bestellvorgang unterstützen die CHECK24-Shoppingexperten persönlich per Telefon oder E-Mail.1Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von CHECK24, an der 2.054 Personen zwischen dem 10.3. und dem 12.3.2020 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Pressekontakt CHECK24Julia Leopold, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174, julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/4564937