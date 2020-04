Der von der Corona-Krise gebeutelte DAX könnte zum Wochenauftakt abermals einen Erholungsversuch starten. Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels 3,3 Prozent höher auf 9.843 Punkte. Ein Rückgang der neuen Covid-19-Opferzahlen in einigen Brennpunkten Europas sorge für eine leichte Entspannung am Aktienmarkt, erklärte Experte Michael McCarthy vom Broker CMC Markets.Allerdings nehmen gleichzeitig die Infektionszahlen etwa in der japanischen Hauptstadt ...

