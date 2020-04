BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport hat mit seinem Finanzierungsmarktplatz Europace im ersten Quartal weiter deutlich zugelegt. Mit einem Transaktionsvolumen von rund 20,8 Milliarden Euro wurde erstmals die 20-Milliarden-Euro-Marke überschritten, teilte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Montag in Berlin mit. Das Transaktionsvolumen stieg damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über ein Drittel.



Hypoport profitierte vor allem von klaren Zuwächsen in der Immobilienfinanzierung, die den Löwenanteil des Transaktionsvolumens ausmachte. Auch beim Bausparen und bei Ratenkrediten konnten die Berliner das Volumen erheblich steigern. Konzernchef Ronald Slabke verwies darauf, dass die Coronavirus-Pandemie im ersten Quartal noch nicht zu negativen Auswirkungen auf das Transaktionsvolumen geführt habe. Die konkreten Folgen des durch die Pandemie zu erwartenden Konjunktureinbruchs auf das Immobilienfinanzierungsvolumen in Deutschland ließen sich momentan noch nicht seriös beziffern, hieß es.



Auf Europace sind Banken, Versicherungen und Finanzberater vernetzt, die dort Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite untereinander abwickeln können./eas/mis

HYPOPORT-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de