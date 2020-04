Die Aktien von Energiekonzernen wie Royal Dutch Shell könnten heute Gegenwind erhalten, denn die Ölpreise sind am Montag angesichts eines Dämpfers für die Hoffnung auf ein Ende des Preiskriegs führender Ölstaaten gefallen. So wurde ein für Montag geplantes Treffen der "Opec+" auf Donnerstag verschoben.Im frühen Montaghandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 33,48 US-Dollar und damit 63 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...