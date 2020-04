HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shop Apotheke von 50 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas glaubt in einer am Montag vorliegenden Studie an gleich drei kurzfristige Kurstreiber für die Online-Apotheke: einen kurzfristigen Nachfrage-Boom wegen der Corona-Krise, ein tatsächliches Erreichen der operativen Gewinnschwelle (Ebitda) in diesem Jahr und die anstehende Einführung elektronischer Rezepte in Deutschland./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2020 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012044747

