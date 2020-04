FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Hypoport haben am Montag vorbörslich deutlichen Rückenwind von der jüngsten Entwicklung des Finanzierungsmarktplatzes Europace erhalten. Nachdem der Finanzdienstleister mitteilte, dort im ersten Quartal weiter deutlich zugelegt zu haben, rückten die im SDax gelisteten Papiere auf der Handelsplattform Tradegate um rund sieben Prozent vor. Sie stellten damit die allgemein erwartete Markterholung deutlich in den Schatten. Der Dax wurde gut 4 Prozent höher erwartet.



Mit einem Transaktionsvolumen von rund 20,8 Milliarden Euro bis Ende März sei bei Europace erstmals die 20-Milliarden-Euro-Marke in einem Quartal überschritten worden, teilte Hypoport mit. Das Transaktionsvolumen stieg damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über ein Drittel. Hypoport profitierte vor allem von klaren Zuwächsen in der Immobilienfinanzierung. Auf der Plattform sind Banken, Versicherungen und Finanzberater vernetzt, die dort Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite untereinander abwickeln können./tih/zb



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

HYPOPORT-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de