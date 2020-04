NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen mit "Buy" und einem Kursziel von 882 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Geschäft mit Zahlungsabwicklungen in Europa sei nach wie vor ein Wachstumsmarkt, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Für die kommenden zehn Jahre rechnet er mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum der Kartenzahlungstransaktionen von 11,5 Prozent. Seine Einschätzung für den Zahlungsabwickler berücksichtige den aktuellen Gegenwind durch die Corona-Krise./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2020 / 13:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2020 / 19:10 / ET



ISIN: NL0012969182

