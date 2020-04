Baumwolle zählt zu den am meisten gehandelten Agrarrohstoffe auf der Welt. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass Baumwolle in alle Länder der Erde exportiert wird, aber auch damit, dass selbst unerfahrene Trader einfach an der Kursentwicklung partizipieren können. Der Blick auf den langfristigen Kursverlauf zeigt einen Abwärtstrend bestehend seit Anfang 2011 an, mit zwischengeschalteten Erholungstendenzen, wie in der zweiten Jahreshälfte 2019. Doch die Corona-Krise drückte auch diesen Rohstoff noch einmal deutlich abwärts, seit Januar verlor Baumwolle gut 32,5 Prozent auf 48,35 US-Cent an Wert. Durch die Kerze aus der abgelaufenen Woche weckt Hoffnungen, diese präsentiert sich nämlich in dem Gewand eines Doji, dass häufig für eine Trendwende steht. Positive Impulse von den weltweiten Börsen könnten diesem Agrarrohstoffe kurzfristig auf die Beine verhelfen und eröffnen damit gewisse Handelsansätze auf der Oberseite.

Potenzielle Trendwende voraus

Natürlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...