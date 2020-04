...ist der erste Gewinner. Brillenspezialist Fielmann zeigt Flagge! Die Ziele werden nicht zurückgeschraubt und Alternativen entwickelt, wie man möglichst nahe am Kunden bleibt. In diesem Falle mit sehr individuellen Sonderdiensten, die der Genehmigung bedürfen, aber wohl machbar sind. Auch Fielmann musste bislang mit rund 33 % Kursabschlag leben, dürfte aber die erste Aktie der deutschen Medizintechnik sein (etwas weit gefasst), die den Ansatz in die Wirtschaftserholung findet.



