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WKN: A1C9HQ ISIN: AU000000NXT8 Ticker-Symbol: 2NX 
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06.04.20
08:21 Uhr
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Branche
IT-Dienstleistungen
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AUSTRALIEN
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